360 off the side of the backboard?? AARON GORDON WHAT??? pic.twitter.com/gPjrmxmfLC — Dime (@DimeUPROXX) February 16, 2020

Aaron Gordon lost the dunk contest by one point to Derrick Jones Jr. after jumping over Tacko Fall. pic.twitter.com/3nBarEXuwb — ESPN (@espn) February 16, 2020

THE DUNK THAT WON THE DUNK CONTEST FOR DERRICK JONES JR. 😱🔥 pic.twitter.com/Cr7mJ0wbg5 — SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2020

View this post on Instagram @therea1djones takes home the 2020 #ATTSlamDunk after multiple dunk-offs! #NBAAllStar A post shared by NBA (@nba) on Feb 15, 2020 at 8:56pm PST

Натпреварот во тројки го доби кошаркарот на Сакраменто, Бади Хилд, кој во финалната серија имаше 27 бода. Наградата за најдобри вештини замина во рацете на Бeм Адебајо.