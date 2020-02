СЕХА лигата донесе кинески тим во регионалното натпреварување, а ППД Загреб е клубот, кој пак испиша историја во Лигата на шампионите со дебито на нејзините двајца кинески ракометари бекот Ксејан Јао, како и голман Ванг Кван против Барселона.

Воедно ова се првите двајца Кинези кои настапиле во најелитното клупско натпреварување.

😍 The #veluxehfcl continues to reach new dimensions! With two Chinese players on the team sheet for @RKZagreb, the #BARZAG match is the first to be shown on CCTV in China. #ehfcl pic.twitter.com/F5sxeRJYT9

— EHF Champions League (@ehfcl) February 15, 2020