Кошаркарот на Портланд успешно ја гради својата музичка кариера, синоќа во Чикаго имаше одличен настап.

Уметничкото име на Лилард е „DAME D.O.L.L.A“, тој ја изведе песната „Money Ball“ и постана првиот НБА-играч кој бил дел од музичката програма на Ол-Стар викендот.

Ѕвездата на Портланд поради повреда нема да игра на дуелот меѓу најдобрите.

First player to ever perform on the #NBAAllStar stage & the BEST rapper in the @NBA….Dame D.O.L.L.A.! pic.twitter.com/4ZfTWVcK4a

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 16, 2020