Португалскиот фудбал доживеа една од најсрамните епизоди во својата историја. Муса Марега, фудбалерот на екипата на Порто, доволно го напушти теренот на средбата со Виториа Гимараеш, откако беше жртва на невидени расистички навреди од домашните навивачи.

Случката потсети на она што му се случи на Ето на „Ла Ромареда“. Марега го постигна победничкиот гол за Порто, по што почнаа лавина навреди од трибините на расна основа. Во 69 минута, кога веќе не можеше да се соочи со свирежите и мајмунските извици од трибините тој реши да замине од теренот.

Marega Porto player become racist victim in the match against Vitoria Guimaraes. pic.twitter.com/EJErAnF3iR

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) February 16, 2020