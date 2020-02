Според многумина наградата за најдобро забивање на Ол-Старот во Чикаго дефинитивно требаше да заврши во рацете на Арон Гордон, а не кај Дерик Џонс.

Во последното одлучувачко забивање, Гордон беше неверојатен прескокна 227 сантиметри, но доби само 47 поени од стручното жири.

По завршувањето, тој не криеше дека е разочаран.

This had to be one of the best dunks ever

Aaron Gordon absolutely robbed pic.twitter.com/svKUhotEkW

— Devin Keller (@D_Keller19) February 16, 2020