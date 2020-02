Голманот на Барселона, Марк-Андре Тер Штеген не ги брои само одбраните, туку во натпреварот меѓу Барселона и Хетафе (2:1) тој постави нов рекорд и во еден друг елемент од играта.

Тој имаше дури 69 успешни додавања и со тоа стана првиот голман кој оствари исто толку успешни додавања во Ла Лига од сезоната 2005/06 година.

Тер Штеген сезонава имаше и две успешни асистенции, за Антоан Гризман и за Луис Суарез, кои ги претворија во погодоци.

69 – Marc-André Ter Stegen has attempted 69 passes today more than any other LaLiga goalkeeper in a single LaLiga game since 2005-06 season. Buoy. pic.twitter.com/mAT9H471pE

— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2020