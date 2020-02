Не му беше лесно на Зинедин Зидан да гледа како Реал Мадрид киксна со Селта Виго (2:2) и притоа загуби два скапоцени бода. Но, не болеше само загубата на бодовите, туку и ненамерниот удар, кој Французинот го доби од противничкиот фудбалер.

Во средината на второто полувреме обидувајќи се да спаси топка од аут, Систо се излизга надвор од теренот и го „собра“ Зидан, кој беше во близина, притоа со копачки удирајќи го по забите.

Двајцата, за среќа, минаа без посериозни проблеми, иако се чини дека Зидан ќе треба да оди на проверка на стоматолог.

Celta out here trying to injure zidane pic.twitter.com/cR5axlYVmu

— Sami (@SamiZaiiin) February 16, 2020