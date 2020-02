Можеби малкумина очекуваа дека Манчестер Јунајтед може да дојде до изненадување на „Стемфорд Бриџ“, со оглед дека беше во криза со три натпревари без победа во Премиерлигата, но избраниците на Оле Гунар Солскјер ги освоија сите три бодови на ова тешко гостување.

Во натпревар со два гола, со еден поништен поради ВАР и еден сомнителен момент заради кои можеше да има црвен картон, Јунајтед поведе во финишот на првиот дел со голот на Марсијал. Одличен центаршут од десната страна на Ван-Бисака, и Марсијал со глава забива во голот на Кабаљеро.

Се тресеше и мрежата на Де Геа, откако погоди Курт Зума, но ВАР одлучи дека тоа е офсајд. Затоа, пак, Мегвајер погоди за 2:0 по асистенција на Фернандеш од корнер. Стоперот исто така со глава погоди во мрежата за 0:2, што беше конечен резултат. Токму Мегвајер беше во центарот на вниманието со оглед дека го удри Батшуаји без топка, но не беше исклучен.

Soz Anthony I was on the shitter when you dialed in. Should have probably given that one lad #CHEMUN #contraVARsy #slabhead #maguire #batattack #NoNutFeb #VARing pic.twitter.com/hWcqsn9nP7

— VAR (@Video_Aggy_Ref) February 17, 2020