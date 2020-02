Лионел Меси и Луис Хамилтон се годинешните добитници на наградата „Лауреус“ која се доделува за најдобар спортист на годината.

Од воведувањето на наградата во 1999 година, Лионел Меси е првиот фудбалер кој е прогласен за спортист на годината. Луис Хамилтон е третиот возач во Формула 1 што имал чест да го подигне ова признание. Пред него, наградата двапати ја доби Михаел Шумахер и еднаш Себастијан Фетел.

Исто така, ова е првпат двајца спортисти да ја примат наградата за најдобар спортист на годината.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!

Congratulations guys!

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020