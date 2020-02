Фудбалерот на Порто, Муса Марега, викендов жртва на невидени расистички навреди од домашните навивачи во дуелот со Виториа Гимараеш, во португалското првенство, а „нападите“ беа толку силни, што тој демонстративно го напушти теренот и се упати кон соблекувалната.

И неговите соиграчи и противничките фудбалери го молеа да го игнорира ваквиот однос од трибините, но Марега одлучи да се спротивстави, а својот револт го искажа со покажување на среден прст кон публиката.

Сезонава во неколку наврати вакви немили сцени имаше на фудбалските терени, претходно и во Италија, врз Марио Балотели, а поддршката пристигнува од сите страни и ставот на клубовите е јасен „Расизмот го ’убива’ фудбалот“.

We will never cease to fight against prejudice in all its forms as we stand shoulder to shoulder with Moussa Marega and FC Porto. https://t.co/A55uKxYX5l

We proudly stand alongside Porto striker Moussa Marega. All of us share a responsibility to confront and fight back against racism whenever it occurs.

We strongly support and stand with Porto’s Moussa Marega who was subjected to racial chants today.

Again and again, enough is enough!#BorussiaVerbindet https://t.co/VC3d1NWeaZ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 16, 2020