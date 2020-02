Ф1 тимот Алфа Ромео го промовираше својот нов болид во познатата бело-црвена боја со кој ќе се натпреварува во новата сезона. Моделот C39 најпрво се појави на „Денот на вљубените за филмски тест, а потоа тематски беше обоен во сива боја, која личи на змиска кожа, додека логото беше во форма на срце.

На помалку од еден час пред да започнат официјалните зимски тестови, Кими Раиконен и Антонио Џовинаци го покажаа нивниот нов фаворит. Дизајнот на болидот е скоро непроменет од минатата година, вклучено е само логото на новиот спонзор Орлен.

The covers are off. 😍 #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020