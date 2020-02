Левин Курзава, левиот бек на ПСЖ се посрамоти вчера на натпреварот против Борусија Дортмунд. Иако се добро направи, мина неколкумина играчи, потоа изведе додавање за – никому.

На „Твитер“ имаше шеги на ова видео, па пишуваше: „Можеби на Курзава му се видел некаков дух по десната страна“.

Потези за неверување, а потоа и лош потег кој ја расипа целата акција на тимот од Париз.

Kurzawa what a guy! From 100 to 0 pic.twitter.com/q7FO4mw0du

— it’s me⭐⭐ (@billybatzz) February 18, 2020