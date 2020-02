Стратегот на РБ Лајцпиг Јулијан Нагелсман постави рекорд на мечот со Тотенхем во осминафиналето на Лигата на шампионите. Со 32 години и 211 дена, германскиот тренер стана најмладиот тренер во нокаут фазата на Лигата на шампионите.

Претходниот рекорд го држеше актуелниот стратег на Спартак Москва Доменико Тедеско кој со 33 години и 161 ден го предводеше Шалке во осминафиналниот меч со Манчестер Сити.

Reminder: Julian Nagelsmann was 16 years old when José Mourinho won his first Champions League title with FC Porto in 2004.

Tonight, they go head-to-head in the dugout. ✊ pic.twitter.com/D1yDK90PGH

