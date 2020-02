Напаѓачот Мартин Брејтвејт е нов фудбалер на Барселона. Според информациите на каталонскиот „Ел Мундо Депортиво“, каталонскиот клуб го платил 28-годишниот напаѓач 18 милиони евра за да го донесе во своите редови од Леганес.

Како што е познато Барселона поднесе барање до Ла Лига да донесе играч иако е завршен преодниот рок како замена за Луис Суарез и Осман Дембеле кои се повредени. И покрај тоа што имаше неколку имиња, изборот паднал на овој дански репрезентативец.

Според „АС“, каталонците му соопштиле на Леганес дека сумата ќе ја платат утре (20. февруари) и потоа можат да го регистрираат за настапи. Интересно, Леганес бил одбиен од ФФ на Шпанија за регистрација на нов играч на местото на Брејтвејт.

Данецот може да дебитира во сабота на 22 февруари на мечот со Еибар.

❗️FC Barcelona signs Martin Braithwaite from Leganes. They will inform La Liga tomorrow to pay the clause of 18 million euros! Per @mundodeportivo pic.twitter.com/2mZQfb4JGs

