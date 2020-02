Фудбалерите на Лајпциг во моментов го играат првиот осминафинален меч од Лигата на шампионите на гостински терен против Тотенхем, а она што ги збуни сите е што тројца гостински играчи носат различни дресови.

Поточно принтот на главниот спонзор на нивниот дрес не е ист како на останатите играчи во тимот.

Овој момент стана хит на социјалните мрежи и покрена многу прашање, меѓу кое и дали Лајпциг ќе биде казнет поради ваквиот изглед на дресовите.

Looks like the printer must’ve ran out of ink when they printed out the RB Leipzig shirt sponsors 😂 pic.twitter.com/s3YnYq0Naw

— ODDSbible (@ODDSbible) February 19, 2020