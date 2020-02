Легендарниот Аргентинец Диего Марадона се најде во центарот на вниманието на светската јавност со снимката како зема „сомнително пакетче“ за време на мечот меѓу неговата Гимназија против Росарио Централ.

Бројни медиуми прокоментираа дека Марадона се вратил на старите навики – конзумирање на кокаин, а неговиот клуб после бројните коментари реши да каже за што станува збор. Од клубот наведоа дека асистентите на Марадона на клупата добиле инструкции да ја блокираат телевизиската камера за да не се зборува за неговата болест, а тоа што го земал всушност било таблета за крвен притисок. Марадона бил нервозен во текот на целиот меч, а лекарите сакале да го смират за да не му се влоши здравјето.

А и покрај објавата на клубот, се уште има такви дека Марадона конзумирал кокаин и дека ова е само обид на клубот да го оправда тренерот.

Maradona back at it again, quite sad if you ask me. pic.twitter.com/UUbUFx10as

— Galu (@PSGalu) February 18, 2020