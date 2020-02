Маестралниот Ерлинг Халанд, со двата гола во мрежата на ПСЖ синоќа дојде до бројката од 10 постигнати гола оваа сезона во Лигата на шампионите. Со оглед на тоа што има само 19 години, Норвежанецот стана само вториот тинејџер во историјата на ова најголемо клупско натпреварување на планетата, кој во дебитантската сезона успеал да постигне двоцифрен број на погодоци.

Интересно е што, освен тоа, Халанд е само еден од досега десеттемина на вечната листа на УЕФА Лигата на шампионите кои успеале во својата дебитантска сезона во ЛШ да постигнат најмалку 10 гола.

10 – Players to score 10 goals in their first season in the European Cup/Champions League:

1958/59 – Just Fontaine (10)

1978/79 – Claudio Sulser (11)

2017/18 – Sadio Mané (10) & Roberto Firmino (10)

2019/20 – Erling Haaland (10).

