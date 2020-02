Вечерва во Белгија на мегдан ќе излезат лидерот во белгиското првенство Клуб Бриж и англискиот великан Манчестер Јунајтед. На Твитер акаунтот на Манчестер Јунајтед со видео потсетија на последното гостување на „црвените ѓаволи“ во Бриж кога убедливо го совладаа белгискиот тим (0:4) со хет-трик на Вејн Руни и еден гол на Ерера. Со тоа се „перчат“ во Јунајтед, а Бриж веднаш се пошегува со сега веќе паднатиот англиски великан.

„Каква ноќ во Лигата на шампионите беше тоа. Но нашата последна беше во декември, а кога беше вашата?“.

Манчестер Јунајтед не е дел од ЛШ оваа сезона, туку игра во Лига Европа, а последен пат во елитата играше минатата сезона кога стигна до четвртфиналето.

What a Champions League night that was! Our last one was in december. Yours? 🤩 https://t.co/TNCxK22kur

