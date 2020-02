Во екот на коронавирус и паниката која владее во Кина, но и во светот поради овој смртоносен вирус, португалски фудбалер реши од Шпанија да отиде во Кина, и тоа не во било кој клуб туку во Вухан Зал од градот Вухан, кој е посочен за извор на вирусот.

31-годишниот португалски бек ја напушти Севиља после шест сезони, а причината поради која се одлучил токму за Вухан не се јасни. Точно дека од финансиска гледна точка е добар потег, но од друга страна си го ризикува здравјето, иако клубот моментално е преселен надвор од градот кога се појави опасниот вирус.

DONE DEAL: Daniel Carriço has joined Chinese Super League team Wuhan Zall FC from Sevilla.

Think someone needs to tell him about the Corona Virus.😳😅 pic.twitter.com/AizH4Ce8IT

— PurelyFootball UK (@PurelyFootball) February 20, 2020