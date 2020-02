На две кола пред крајот на групната фаза во Лигата на шампионите и со два круга елиминациски дуели во пресрет, ЕХФ на точно 100 дена до Ф4 во Келн се пофали дека „Ланксес“ арената е комплетно распродадена.

Ракометниот храм чиј капацитет е 19.500 седишта одново ќе биде комплетно исполнет на 30 и 31 мај годинава за кога е закажан финалниот турнир во најсилното европско клупско натпреварување. Останати празни се само четирите блока резервирани за клубовите.

Три сезони во низа „црвено-црните“ фанови исполнуваа една од тие трибини, а две години, 2017 и 2019 од „Ланксес“ си заминаа со титулата. Дали тоа ќе се случи и по четврти пат останува да видиме.

Вардар многупати досега покажа дека чудата се случуваат, па одтаму имаме уште време да се надеваме дека можеме одново да го видиме Келн.

Only 100 days to go until the next #ehffinal4 😍🏆

Did you get ready for it 😎 pic.twitter.com/Xx5cGYJxBL

— EHF Champions League (@ehfcl) February 20, 2020