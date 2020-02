Тимот на Бруклин ќе има проблеми во продолжението на сезоната со оглед на тоа дека ѕвездата Кајри Ирвинг е повторно надвор од теренот поради повреда која ќе мора да ја санира со операција.

Ирвинг има сериозни проблеми со рамото, а хируршки зафат ќе значи и подолга пауза и најверојатно за него сезоната е завршена.

Кошаркарот се мачеше сезонава да врзе неколку натпревари во низа и досега пропушти 26 средби поради проблемите со рамото поради што е одлучено да биде извршена операција.

Kyrie Irving is “likely” to undergo surgery on his right shoulder and miss an extended period of time, per @ShamsCharania pic.twitter.com/oZ9rBDhfTT

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2020