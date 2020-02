Легендата на Барселона и актуелен тренер на Ал Сад Чави Ернандез поставил осум услови пред спортскиот директор на каталонците Ерик Абидал за да се врати на „Ноу Камп“ и да ја преземе екипата по отказот на Ернесто Валверде, соопштува „Кадена Сер“. Двајцата имале средба во Доха пред еден месец, но преговорите пропаднале па Кике Сетиен седна на клупата.

Меѓу најважните барања на Чави било тој да биде назначен во јуни за да има време да се запознае со екипата и да постави план за работа, потоа ја посакал целата спортско-техничка власт во клубот и да го има поранешниот соиграч Карлес Пујол во својот тренерски штаб. Чави не сакал никој да му се меша во работата и настојувал да го има конечното решение за сите спортски дејности во Барселона како и новите играчи, плановите околу првиот тим и развојот на „Ла Масија“. Тој исто така сакал да биде сменет и медицинскиот тим, а во клубот да бидат вратени Жорди Кројф, Жоан Вила и брат му Оскар Ернандез. Целта му била да ја има целата контрола и да има свои луѓе околу себе за да се заштити од евентуални внатрешни напади како што му правеа на Валверде.

Од Барселона не му ги прифатиле сите услови и затоа го донеле Сетиен со долгорочен договор.

📰 — What Xavi asked for to be Barça coach: Start in June, maximum control of the sports area, he wanted Carles Puyol and Jordi Cruyff, the return of academy figure Joan Vilà, remodel the medical services, incorporate his brother Óscar to the coaching staff. [sport] pic.twitter.com/BcO7x81Pyq

