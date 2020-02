Габриел Жесус влезе во игра и постигна гол во 80 минута за победа на Манчестер Сити на гостувањето кај Лестер со 1:0 и со тоа ја зголеми предноста во однос на „лисиците“ на седум бодови во битката за второто место во Премиер лигата.

Сити имаше шанса и претходно да поведе, но пеналот на Серхио Агуеро го спаси Каспер Шмајхел. А потоа Ријад Марез направи одличен соло продор, навремено додаде до Жесус и ја погоди мрежата.

Aguero aguero aguero !!! How many times did I call you?

You were making schmeichel look like a God for Leicester and this small child Gabriel Jesus came in to deliver his team. I won’t pity you if guardiola does not start you

You caused it SIMP#LEIMCI pic.twitter.com/7AEa6OvHp2

— Timilehin (@timiparfect) February 22, 2020