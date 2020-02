Ајакс од следната сезона ќе биде посилен за бразилскиот интернационалец Антони, кој што утре полни 20 години.

Со се бонуси, тимот од Амстердам ќе плати околу 22 милиони евра, што ќе биде најскапото засилување во историјата. Тој доаѓа на местото на Хаким Зијеш кој што од идната сезона ќе игра во Челзи.

Ајакс конечно почна да ги троши парите заработени од Зијеш, но и од Де Лихт, а се очекува на крајот од сезоната да го продаде и Дони ван де Бек.

Welcome to your future, . #AntonyTheStory

