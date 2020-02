Канаѓанецот Дејвид Ајрес испиша историја со тоа што стана најстариот голман што победил на натпревар во НХЛ лигата. Она што е интересно, е што Ајрес не е профи играч туку го подготвува мразот за игра. Хурикејнс на дуелот со Мејпл Лифс ги загубија двата голмани поради повреди, па во паника бараа човек што ќе брани. Одлуката паднала на Ајрес кој аматерски игра хокеј.

Ајрес влезе во игра при 4:1 за Хурикејнс, а спречи осум шутеви од противничките играчи, а мечот заврши со победа на Хурикејнс со 6:3.

Ајрес има 42-години и за услугата ќе добие 500 долари и ќе си ја задржи опремата.

„Ова беше лудо, лудо и незаборавно“, изјави Ајрес.

Here’s something you don’t see every day.

After Petr Mrazek and James Reimer went down with injurues, emergency goalie David Ayres makes his @NHL debut! pic.twitter.com/DR1pswn90C

— Sportsnet (@Sportsnet) February 23, 2020