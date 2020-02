Во интересен и возбудлив натпревар на „Емирати“ Арсенал го совлада Евертон со 3:2 во рамките на Премиер лигата. „Карамелите“ дојдоа во предност со прекрасниот погодок со ножички на Калверт-Лајун во првата минута.

Сепак, „топчиите“ се вратија со два гола во период од шест минути преку Нкетиа и Обамејанг. Сепак, пред крајот на првиот дел гостите од Ливерпул возвратија со интересен погодок на Ришарлисон.

Во вториот дел Арсенал, сепак, стигна до погодок вреден три бода. Пепе нафрли, а Обамејанг со глава ја затресе мрежата на гостите.

the game just started, arsenal already one doan to everton… calvert-lewin with the goal. #arseve pic.twitter.com/vSwjS5YtBg

— Kobe. (@SonOfKobe) February 23, 2020