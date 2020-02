Мајами Хит официјално го повлече дресот со број три, кој го носеше Двејн Вејд и тој се најде меѓу легендите во „Американ Ерлајнс“ арената по свечената церемонија на полувремето на мечот со Кливленд.

Вејд кој 14 сезони ги бранеше боите на Мајами и со кој има три шампионски титули влегува во привилегирано друштво, тој е само шесттиот играч чии дрес е трајно повлечен.

Претходно таква чест добиле Шекил О’Нил, Крис Бош, Тим Хардвеј и Алонзо Морнинг, а интересно е дека е повлечен и бројот на Мајкл Џордан, кој иако никогаш не играл за Мајами, клубот тоа го има сторено од почит.

⚡️ @DwyaneWade ‘s No. 3 jersey is raised to the @MiamiHEAT rafters. #L3GACY pic.twitter.com/1LRCBP4u5f

Вејд во својот говор не заборави да го спомене и да оддаде почит на својот трагично загинат пријател, Коби Брајант, чии зборови и ги искористи во својот говор.

“The most important thing is to try to inspire others, so they can be great in whatever they choose to do.”

Dwyane Wade closes out his jersey retirement ceremony by quoting the late Kobe Bryant. 💜💛 pic.twitter.com/RpajxuvCuZ

— NBA (@NBA) February 23, 2020