Ривалството меѓу Фенербахче и Галатасарај ги преминува сите граници. Тоа го покажува и ова видео кое покажува како фан на Фенербахче си ја удира главата по поразот од најголемиот ривал, Галатасарај на домашен терен. Гостите славеа со 1:3.

Фанот ја загуби контролата, и неколку пати си ја удри главата од столчето.

Football is one hell of a drug 💊 pic.twitter.com/NYNIeuDCM7

— Turkish Football (@TurkFootballTV) February 23, 2020