Дваесет илјади ожалостени навивачи, пријатели и семејството се собраа во „Стејплс“ центарот за да им оддадат почит на трагично починатата кошаркарска легенда Коби Брајант и неговата 13-годишна ќерка Џиана, кои загинаа во хеликоптерска несреќа пред еден месец.

На Комеморацијата која ја отвори Бијонсе, со една од омилените песни на Брајант, Хејло, за првпат пред јавноста се обрати сопругата на Коби, Венеса Брајант, која се бореше со солзите и во својот говор кажа дека ја „загубила својата најдобра пријателска“ – мислејќи на ќерка си, како и на „моето сè“, како што го нарече Коби со кого беше заедно од средношколските денови.

„Ќе зборувам за двајцата, но прво, за моето мало девојче. Таа беше ’девојка на тато’, но ме сакаше. Ме бакнуваше секое утро и секоја вечер. Беше самоуверена, одлична спортистка. На училиште им покажуваше кошарка на машките. Таа беше многу мила и слатка, секогаш се грижеше за сите и семејството да биде заедно. Таа секогаш го сакаше најдоброто за нас. Таа зборуваше мандарински, шпански и имаше одлични оценки“, рече Венеса за Џиана, а потоа зборуваше за нејзиниот починат сопруг:

„Не го гледав како познат кошаркар, туку како сопруг, мојот најдобар пријател. Тој секогаш се грижеше каде сум, ако не сум на моето место на неговите натпревари од првата минута. Сакаше да ја тренира Џиџи. Рече дека има одличен преглед на играта. За жал, нејзините сестри нема да ја имаат таа можност, за жал. Сепак, тие сè уште го нарекуваат „Дада“.

“GiGi would have most likely become the best player in the WNBA, she would have made a huge difference for women’s basketball.”

