Португалскиот интернационалец Жоао Марио, кој е сопственост на Интер, а игра како позајмен во Локомотив Москва, даде интересна изјава во која говореше за миговите кога дошол на „Џузепе Меаџа“. Тој беше платен цели 40 милиони евра, но наместо засилување, стана промашување, и последните две сезони ги мина на позајмица.

„Не можев да тренирам и да играм контроли како сите други. Тренирав самостојно со Мауро Икарди. Не ја разбирам политиката, ме платија 40 милиони, а се однесуваат со мене како да сум дете или како некој млад играч од вториот тим“, рече Марио во инервју за португалскиот „А бол“.

Joao Mario: “I Don’t Understand Why Inter Spent €40M On Me To Treat Me In A Despicable Way” https://t.co/2gbMcmTjwT #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/j4rSHMlakA

— SempreInter.com (@SempreIntercom) February 23, 2020