НБА легендата Мајкл Џордан имаше тежок и искрен говор, кој ги допре сите на комеморацијата на Коби Брајант наречена „Славење на животот“ во која им се оддаде почит на Коби Брајант и неговата ќерка Џиана, како и на седуммината други кои загинаа во хеликоптерската несреќа.

„Коби ми беше како помал брат. Знаете оние, кои влегуваат во вашиот плакар, ви ги земаат играчките … Напорни се. Така беше со Коби, кој ми се јавуваше во два, три часот наутро. Разговарајте за кошарката, за работа со нозе, за дриблинг, за трикови. Тој сакаше да биде најдобриот кошаркар што би можел да биде, и јас сакав да биде најдобриот постар брат што би можел да бидам“, зборуваше низ солзи Џордан.

“When Kobe Bryant died, a piece of me died.”

—Michael Jordan during Kobe and Gianna’s Celebration of Life pic.twitter.com/U2Lyj8AyUZ

— ESPN (@espn) February 24, 2020