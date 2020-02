Во самиот финиш на мечот помеѓу Наполи и Барселона гостинскиот играч Артуро Видал имаше едноминутно лудило поради кое си доби црвен картон и го напушти теренот. Чилеанецот го покоси Фабио Руиз. Двајцата имаа и вербален дуел по кој Видал му удри на противникот глава. Судијата му покажа жолт на Руиз, а два жолти картони по ред на Видал и го исклучи.

Чилеанецот на излегување доби свирежи од трибините на „Сан Паоло“, а на излегување викаше „Форца Јуве“.

Vidal sent off! Barcelona down to 10! #NapoliBarcelona pic.twitter.com/zMnj9rl8zD — The Betting Edge (@thebetting_edge) February 25, 2020

Vidal with two yellow cards in a row lol pic.twitter.com/jElebf2971 — R3ed Alrashid (@R3ed_0) February 25, 2020