Неверојатна ситуација во Јужна Африка, поточно во четвртата лига во оваа африканска држава. Еден навивач незадоволен од судењето влегол на терен со својот автомобил БМВ и пробал да го прегази судијата.

Здружението на фудбалери на Јужна Африка го осуди овој чин.

„Шокирани сме од ова варварско однесување. Ова мора да се реши. ФС на Јужна Африка мора итно да реагира и да ги казни овие ненормални луѓе“, соопшти Здружението.

Навивачот откако не успеа да го прегази судијата, го свртел БМВ-то и се упатил кон клупата на противничкиот тим.

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB

— SAFPU (@SAFPU_Official) February 24, 2020