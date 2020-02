Лука Дончиќ повторно се запиша во историјата на НБА-лига. Во победата над Минесота за 25. минути во игра запиша 20 поени.

Вистина, до нив дојде со голем број на потрошени топки, со шут од 7/16 од игра и 1/6 за три поени, но тоа ни малку не го намалува фантастичниот податок дека на 42 меча постигнал барем 20 поени.

20-point game number 4️⃣2️⃣ of the season for Luka tonight! @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/HjymOlbskK

Дончиќ одигра совршен меч. Со девет скока и една блокада беше најдобриот играч под обрачите, со седумте асистенции втор, имаше и две украдени топки.

Овој пат Словенецот во НБА-историјата влезе на стартот на трета четвртина и тоа со скок. Беше 1000 за него, на 118 натпревари запиша 2847 поени, 1000 скока и 825 асистенции.

With that rebound, Luka Dončić has now recorded 2,847 points, 1,000 rebounds and 825 assists in 118 career games.

Per @EliasSports, Dončić is now the second-fastest and the second-youngest in league history to surpass 2,500+ points, 1,000+ boards and 750+ assists. pic.twitter.com/HalzO6oBZp

— Mavs PR (@MavsPR) February 25, 2020