Австралиецот Ник Кирјос нема да ја брани титулата на турнирот во Акапулко откако во уште во првото коло го предаде мечот на Уго Хумберто.

Кирјос се откажа поради повреда, поточно силна болка во зглобот, која не му дозволи да продолжи со мечот и покрај тоа што направи обид.

Тој беше исвиркан од публиката поради ваквиот потег, а на прес-конференцијата потоа порача:

„Искрено, гајле ми е! Не сум здрав. Дојдов и се обидов да играм на овој турнир колку што можам, но се покажа дека не можам. И баш ми е гајле“ – изјави Кирјос.

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.

Get well soon, NK 🙏#AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK

— Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2020