Нови осминафинални натпревари во Лигата на шампионите. Вечерва се играат во Лион и во Мадрид. Во Франција Лион води со 1:0 против италијанскиот првак Јувентус, а погодокот го постигна Тусар во 31 минута. И тоа во моментите кога „Старата дама“ играше со 10 играчи затоа што на Де Лихт му се укажуваше медицинска помош.

Седум минути подоцна спорен момент, Квадрадо играше со рака, но судијата оцени дека не е за пенал.

Во Мадрид во дуелот на најскапите тимови Реал и Манчестер Сити играат 0:0. Стерлинг и Агуеро почнаа од клупата кај Сити, Отаменди и Лапорт стартуваа во одбраната. Бејл на клупата кај Реал, а Бензема во нападот.

Пред крајот на првото полувреме стратегот на Сити Гвардиола се соочи со проблем затоа што се повреди Лапорт, па на неговото место влезе Фернандињо. Непланиран проблем кој Пеп мораше да го решава со бразилскиот играч.

Засега е без голови, a Сити имаше прекрасна шанса за гол во 45 минута. По една мешаница топката дојде до Жесус кој шутираше, а играчите на Реал спасија од гол-линијата.

#RMAMCI Look at this goal Lyon scoring “Juventus” pic.twitter.com/OWWEfIUtbt

— Arsene Wenger (@AseneWenger) February 26, 2020