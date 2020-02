Манчестер Сити го совладаа Реал Мадрид со 2:1 во првиот натпревар од осминафинале во Лигата на шампионите, а со тоа Пеп Гвардиола стана тренер со најмногу победи против Реал Мадрид во 21 век.

За шпанскиот тренер ова беше десетта, јубилејна победа против Реал Мадрид во 21 век во сите натпреварувања. Претходно тоа му успеваше како тренер на Барселона, а сега го стори со англискиот премиерлигаш.

На листата го следат Ернесто Велверде и Диего Симеоне со по девет победи.

Синоќешниот триумф дава големи шанси „граѓаните“ во реваншот на „Етихад“ на 17 март, да го потврдат своето место во четвртфиналето.

