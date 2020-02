Манчестер Јунајтед го „меле“ Клуб Бриж и речиси е осминафиналето на Лигата на Европа. Води со 3:0 со голови во првото полувреме.

Фернандеш погоди од белата точка, по него прв гол во дресот на Јунајтед постигна Одион Игало на кого ова му беше и прв меч како стартер. После погодокот го крена дресот и носеше маичка со ликот на својата сестра Мери Атол која починала во декември.

Пред крајот на првиот дел и младиот Мек Томини ја затресе мрежата на Белгијците и тука веќе беа решени дилемите околу конечниот победник.

Odion Ighalo dedicated his first Manchester United goal to his sister, who died in December.

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/njQjyibe1j

— ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2020