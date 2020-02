Ѕвездата на Јувентус, Кристијано Роналдо е најефикасниот фудбалер во историјата на Лигата на шампионите (вкупно 128 години), но кога станува збор за постигнување на голови од слободен удар – тоа е категорија која треба да му биде забранета.

Португалецот е упорен во своите обиди да постигне погодок од слободен удар, а во синоќешниот пораз на Јувентус од Лион (1:0) во првиот осминафинален меч во Лигата на шампионите, Роналдо стигна до бројката од 25 неуспешни обиди во низа да постигне гол од оваа позиција.

0/25 – 🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s last 25 direct free kick shots in the Champions League:

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

Pjanic?#OLJuve pic.twitter.com/KtkMtbqFM9

— OptaJean (@OptaJean) February 26, 2020