Кошаркарот на Далас, Лука Дончиќ не престанува да ги поместува границите во НБА лигата и да руши рекорди иако Словенецот е само година ипол дел од најсилната кошаркарска лига на светот.

Тој го предводеше Далас во победата над Сан Антонио 109:103 со нов трипл-дабл 26 поени, 10 скокови и 14 асистенции, што е за него 13-ти ваков учинок сезонава.

Два дена пред да наполни 21. година Дончиќ го запиша својот 21. трипл-дабл во НБА кариерата и го изедначи рекордот на Далас со ѕвездата Џејсон Кид. Но, додека на Кид му беа потребни шест сезони за тоа, Дончиќ тоа го стори за сезона ипол.

Luka Doncic recorded his 21st career triple-double tonight, tying Jason Kidd for the most triple-doubles in @dallasmavs franchise history. pic.twitter.com/9lwsDlKweT

2 days ahead of his 21st birthday, #Mavericks guard Luka Dončić just recorded the 21st triple-double of his career.

Dončić has now tied Jason Kidd’s franchise record of 21 triple-doubles in a Dallas uniform.

The sophomore guard leads the @NBA with 13 triple-doubles this season. pic.twitter.com/zBxZuqSYMv

— Mavs PR (@MavsPR) February 27, 2020