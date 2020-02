Иранската алпинистка и футсал играч, Елам Шеик е првата спортистка-жртва на коронавирусот.

23-годишната спортистка десет дена се борела со вирусот пред да почине, а информацијата е и официјално потврдена.

Иран е втората земја со најмногу жртви од коронавирусот по Кина.

Elam Sheikh, 23-year-old Futsal women’s athlete dies in Qom due to #coronavirus

Iranian regime’s mismanagement of the #coronavirusoutbreak is resulting to more deaths!

Iran now holds 2nd highest # of casualties after China#Iran @WHO @DrTedros @StateDept pic.twitter.com/ZliXO8cmhJ

— kimianila (@kimianila) February 27, 2020