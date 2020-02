Хрватска ќе биде домаќин на големо ракометно натпреварување. ИХФ соопшти дека оваа земја заедно со Норвешка и Данска ќе бидат организатори на Светското првенство во 2025 година.

Претходно Хрватска беше домаќин на Мундијалот во 2009 година кога избраниците на Лино Червар стигнаа до финалето, во кое беа поразени од Франција.

The upcoming Senior, Junior, Youth and U17 Beach Handball World Championships have been awarded! 📢

We would like to thank all the National Federations that have submitted a bid and congratulate the hosts of the next events 👏👏 pic.twitter.com/roKeeGLidg

— IHF (@ihf_info) February 28, 2020