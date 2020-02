Вчера во рамките на шампионатот на Ирска, на дуелот меѓу Шамрок Роверс и Дундалк беше постигнат спектакуларен гол, кој ќе конкурира за најдобар сезонава. Домашниот тим славеше триумф со 3:2, но натпреварот го одбележа голот на играчот на Дундалк, Џордан Флорес.

По изведен корнер во 22. минута Флорес со спектакуларен волеј удар ја смести топката во горниот лев агол.

Еве како тоа изгледаше:

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk – Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You’ll be watching this goal for years to come. #rtesocer pic.twitter.com/tIhtCrKfml

