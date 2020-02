Менаџерот на Ватфорд, Најџел Пирсон, е првиот англиски менаџер кој успеал да го победи Ливерпул по пауза од две години. Последен пат, домашен менаџер славел над „црвените“ во април 2017-тата, кога Кристал Палас славеше над Ливерпул, а лондонскиот тим беше предводен од Сем Алердајс.

2017 – Nigel Pearson is the first English manager to win a Premier League game against Liverpool since Sam Allardyce did so with Crystal Palace in April 2017. Schooled. pic.twitter.com/FnKwhDrngE

Вечерашниот пораз на момците на Клоп значеше и прекин на долгата серија од 44 меча без пораз во Премиер лигата, која започна во јануари 2019 година и траеше практично до вечерашното гостување.

44 – Liverpool have lost a Premier League game for the first time since January 2019, ending their 44-game unbeaten run in the competition. Stunned. pic.twitter.com/Wvj5Uesuf7

Ливерпул вечерва за првпат претрпе пораз поголем од 2 гола разлика, од март 2018-тата, кога загуби на „Олд Трафорд“ од Манчестер Ј.

2 – Liverpool have gone two goals behind in a Premier League game for the first time since March 2018 against Manchester United at Old Trafford; they have lost each of their last nine league games in which they have been 2+ goals behind. Shock. pic.twitter.com/B7PorCavhh

— OptaJoe (@OptaJoe) February 29, 2020