Арсенал вечерва игра против Портсмут во рамките на ФА купот. Мечот го одбележа тешката повреда на уругвајскиот репрезентативец во дресот на „топчиите“ Лукас Тореира. Тој падна на земја после жесток старт на противничкиот дефанзивец Џејмс Болтон во 15. минута.

Тореира почна да се превиткува додека соиграчите се фаќаа за глава, а лекарскиот тим после укажаната помош веднаш го стави на носилки и го изнесе надвор давајќи му кислород преку маска. Првичните информации се дека повредата е сериозна, дека има скршеници, но подетални информации ќе се знаат во текот на утрешниот ден кога ќе бидат направени снимки.

That one looked bad. He’ll be a huge miss. Get well soon, Lucas Torreira. 😓pic.twitter.com/TEyJuQvFwO

— ♣️ (@AFCMax9) March 2, 2020