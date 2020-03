Кошаркарите на Чикаго Булс на домашен терен го совладаа Далас со 109-107. За разлика од претходните натпревари, овој пат Лука Дончиќ беше „трагичар“, промаши тројка за победа на својот тим.

Дончиќ зад своето име запиша 23 поени, девет асистенции и пет скока, на другата страна Коби Вајт имаше 19 поени.

Во третата четвртина Булс имаа негатива од десет поени, која ја претворија во водство од 81-75. До крајот успеаја да го контролираат водството, а потоа да слават по неуспешниот обид на Словенецот да донесе радост.

Словенецот по оваа средба се најде во центарот на вниманието. Тој во втората четвртина се изнасмеа на потегот на тренерот на Чикаго Булс да повика тајм-аут со што ги спречи своите момци да постигнат два лесни поени.

На крајот последен се смееше токму Џим Бојлен, Дончиќ промаши тројка за победа.

We have reached the point of the Bulls season where opposing players are laughing at Jim Boylen during the game @WorldWideWob pic.twitter.com/tmxNELxXdG

— Aaron Handler (@aaronhandler) March 3, 2020