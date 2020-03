Вечерва се извлечени паровите од А сегментот во Лигата на нациите, па така групите 3 и 4 се можеби најинтересните. Во група 4 меѓу себе ќе играат Швајцарија, Украина и поранешните светски шампиони Шпанија и Германија.

Во групата 3 реприза на финалето на СП 2018, Хрватска против Франција, а тука е и Португалија со Кристијано Роналдо. Другата репрезентација е Шведска.

Првото коло ќе се одигра од 3 до 5 септември.

England will play Belgium, Denmark and Iceland in Group 2 in League A of the 2020/21 #NationsLeague . https://t.co/badeMwI8bL

