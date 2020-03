Со солзи во очите, човекот кој што со 53 години важи за еден од најсилните луше на Светот, и не се очекуваа, но и најсилните понекогаш се „кршат“. Мајк Тајсон заплаче пред очите на една од боксерските легенди Шугар Реј Леонард.

Во кариерата имал блескави мигови, но и доста грешки по кои останал запаметен, и сега се кае.

„Познавам уметност која се нарекува борба, познавам уметност која се вика војна. Тоа е се што некогаш сум проучувал. Затоа ми се плашеа додека бев во рингот. Бев разбивач. Бев роден за тоа. Сега кога ги нема тие денови, се чувствувам празни. Немам ништо. Понижен сум. Затоа и плачам. Плачам затоа што не сум повеќе истата личност. НБе сум повеќе тој Тајсон и ми недостасува. Затоа и некогаш се чувствувам како п…ка, затоа што не сакам таа личност да излезе надвор. Ако ја пуштам надвор и пеколот ќе дојде. Се плашам од тој човек“, објасни низ солзи челичниот Мајк.

Holy shit, Mike Tyson just sent shivers down my spine pic.twitter.com/hjMOAi8m6C

— 🦅 (@usy1_) March 1, 2020