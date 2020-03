Монтреал Импакт утрово и официјално го престави новото засилување кое доаѓа од Премиер лигата. Станува збор за кенискиот репрезентативец Виктор Ванјама од Тотенхем кој ги напушти Англичаните и со 3-годишен договор се пресели во канадскиот фудбалски клуб, член на МЛС лигата.

Тренер на Монтреал е француската легенда Тиери Анри.

28-годишниот играч од средниот ред има 7 гола на 97 настапи за Тотенхем по доаѓањето во 2016 година.

The Lion is coming to @MLS 🦁,I’m really happy to join an exciting club like @impactmontreal I believe the Saputo family ,@ThierryHenry and the management at @impactmontreal have a great plan in place and I hope I can make a great contribution to the success of this project .🦁🦁 pic.twitter.com/GU4Kc2Dofm

— Victor Wanyama (@VictorWanyama) March 4, 2020