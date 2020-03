View this post on Instagram

Starker Einstand von @martin.tomovski gestern!💪 Doppel-Parade gegen Kogut & Elisson!💥 #WirhabenPuls #eulenludwigshafen _______________ Weltklasse-Handball live erleben – in der LIQUI MOLY HBL & VELUX EHF Champions League. Für nur 9,99€ monatlich streamen und immer live dabei sein. Jederzeit kündbar: http://bit.ly/Sky_lights